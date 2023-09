Dermapharm: Kursziel bei 57,63 EUR - Analysten sehen +44,80% Potenzial

Am gestrigen Handelstag musste die Aktie von Dermapharm eine negative Entwicklung von -3,40% hinnehmen und verzeichnete damit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Minus von insgesamt -7,53%. Eine pessimistische Stimmung scheint momentan am Markt vorzuherrschen.

Trotz dessen sind Experten der Meinung, dass Dermapharms Aktienkurs aktuell unterbewertet ist. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 57,63 EUR und würde somit ein Anstieg um +44,80% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung.

Zwei Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere fünf bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Zwei weitere Experten sind neutral eingestellt und setzen das Rating auf “halten”. Insgesamt ergibt das eine positive Einschätzung mit einem Anteil von...