Dermapharm: Kursziel bei 53,55 EUR

Die Aktie von Dermapharm hat laut Analysten eine falsche Bewertung. Das wahre Kursziel liegt um +17,13% höher als der aktuelle Kurs.

• Gestern lag die Entwicklung bei -1,34%

• Derzeitiges Kursziel von Dermapharm: 53,55 EUR

• Guru-Rating für Dermapharm bleibt mit 4,11 gleich

Der gestrige Tag brachte für die Aktie von Dermapharm einen Verlust von -1,34%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen jedoch ein Plus in Höhe von +0,75%. Die Stimmung am Markt scheint demnach neutral zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt momentan 53,55 EUR. Laut Bankanalysten hätte dies ein Potenzial von +17,13% zur Folge. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in letzter Zeit.

Momentan empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und sechs weitere bewerten sie als “Kauf”....