Dermapharm: Kurspotenzial von fast 20%

Der Aktienkurs von Dermapharm wird derzeit nach Meinung einiger Analysten unterschätzt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,63 EUR und damit um fast +20% höher als der aktuelle Kurs.

• Dermapharm verzeichnete am 25.08.2023 eine negative Entwicklung von -0,54%

• Der Durchschnittswert des Guru-Ratings für Dermapharm beträgt nun 4,00

Trotz einer leichten Negativentwicklung von -0,54% gestern erreichte Dermapharms Aktie in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend mit einem Plus von +1,56%. Die Stimmung am Markt ist somit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie lautet auf 57,63 EUR und ergibt damit ein Potenzial von fast +20%, sollten die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht angesichts des jüngsten Trends.

Dennoch empfehlen zwei Analysten den Kauf...