Dermapharm: Kurspotenzial von +14,08% auf 53,55 EUR laut Analysten

Nach Ansicht der Experten ist die Dermapharm-Aktie unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 53,55 EUR – eine Steigerung um +14,08% gegenüber dem aktuellen Kurs. Am gestrigen Tag konnte das Unternehmen am Finanzmarkt einen positiven Trend mit einem Anstieg um +3,07% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen eine positive Performance von insgesamt +2%.

Von den 9 analysierenden Bankhäusern empfehlen zwei Dermapharm als starken Kauf und sechs kaufen die Aktie optimistisch aber nicht euphorisch. Ein Experte bewertet sie als “halten”. Das Guru-Rating bleibt inklusive des vorherigen Ratings bei 4,11. Somit sind immer noch rund +88,89% der Analysten optimistisch gestimmt.

