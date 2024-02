Dermapharm im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI von Dermapharm liegt bei 37,79, was einer Neutralbewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 57,96, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten beiden Wochen wurde Dermapharm von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies zeigt die Auswertung von Kommentaren und Äußerungen, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Dermapharm diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine gute Anlegerstimmung und daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 2, was zu einer negativen Differenz von -0,83 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Dermapharm eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Unsere Analyse zeigt, dass es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz um Dermapharm gab. Daher erhält die Aktie von uns eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.