Dermapharm: Aufwärtspotenzial von +31,52%

Die Aktie von Dermapharm hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt (+1,81%). Gestern konnte das Unternehmen am Finanzmarkt sogar ein Plus von 0,23% verzeichnen. Die Analysten sind sich einig: Die Aktie ist derzeit unterbewertet.

• Dermapharm steigt um 0,23%, insgesamt +1,81% in einer Woche

• Kursziel bei 57,63 EUR

• Guru-Rating bei 4

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Dermapharm-Aktie bei 57,63 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +31,52%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während zwei Analysten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und fünf weitere sie zum Kauf raten (ohne Euphorie), sehen zwei weitere Experten eher eine “Halte”-Positionierung.

Insgesamt bleiben jedoch rund drei Viertel aller Analysteneinschätzungen optimistisch...