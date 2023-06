Dermapharm: Analysten sehen hohes Kurspotenzial - 53,55 EUR im Fokus

Die Aktie von Dermapharm verzeichnete am Vortag eine Steigerung von +0,45%. In der vergangenen Woche betrug die Performance allerdings -2,14%, was auf pessimistische Stimmungen zurückzuführen sein könnte.

Analysten sind sich einig: Das aktuelle Kursziel von Dermapharm liegt bei 53,55 EUR. Dies entspricht einem Mittelwert und offenbart damit ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +19,64%. Dementsprechend bewerten auch rund 77,78% aller Experten die Aktie weiterhin als kaufenswert (Kauf-Rating).

Einzelne Analysteneinschätzungen zeigen ebenfalls Zuversicht. Zwei Experten stuften die Aktie sogar als stark kaufenswert ein. Fünf weitere rieten zum Kauf und lediglich zwei bewerteten das Papier mit “halten”.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit einer Bewertung von 4,00 den positiven Trend für Dermapharm-Aktionäre.