Dermapharm: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Aktienkurs steigt um +1,32%

Die Aktie von Dermapharm verzeichnete gestern einen Anstieg um +1,32% und in den vergangenen fünf Handelstagen erreichte der Kurs bereits ein Plus von insgesamt +1,19%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Dermapharm-Aktie liegt bei 53,55 EUR. Analysten sind der Meinung, dass das Unternehmen aktuell unterbewertet ist und somit Investoren ein Potenzial von +12,74% bietet. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Zwei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere fünf bewerten sie als “Kauf”. Zwei andere haben sich neutral positioniert mit einer Bewertung als “halten”. Insgesamt sind also noch immer rund 78% der Analysten optimistisch eingestellt.

Unterstützt wird diese positive Prognose durch das Guru-Rating von...