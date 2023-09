Dermapharm: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Die Aktie von Dermapharm hat in der vergangenen Handelswoche -3,71% verloren und legte gestern um weitere -1,19% zu. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch. Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung: Sie schätzen das mittelfristige Kursziel auf 57,63 EUR ein – was einem Potenzial von +33,65% entspricht.

• Dermapharms aktueller Kurs liegt bei 43,15 EUR (Stand: 13.09.2023)

• Das Kursziel von Dermapharm beträgt laut Analysten durchschnittlich 57,63 EUR

• Der Guru-Rating-Wert für Dermapharm liegt aktuell bei 4,00

Trotz der jüngsten Verluste beurteilen zwei Analysten die Aktie als einen “starken Kauf”. Fünf Experten empfehlen ebenfalls den Kauf der Aktie und zwei bewerten sie mit “halten”. Damit bleiben über drei Viertel aller Analysteneinschätzungen optimistisch (+77,78%).

Abschließend lässt sich sagen:...