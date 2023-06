Dermapharm: Analysten sehen Potenzial von +11,98% - Kursziel 53,55 EUR

Die Aktie von Dermapharm konnte gestern am Finanzmarkt um +0,67% zulegen. Insgesamt gab es eine positive Entwicklung von +1,66% in den letzten fünf Handelstagen. Die Stimmung an der Börse ist optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 53,55 EUR. Dieser Wert wurde durchschnittlich von Bankanalysten ermittelt und würde ein Potential von +11,98% bieten. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen 2 Analysten einen “starken Kauf” der Aktien und weitere 5 Experten empfehlen einen “Kauf”. Zwei Experten bewerten die Aktie mit “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Insgesamt betrachtet sind demnach immer noch über drei Viertel der befragten Analysten optimistisch hinsichtlich einer weiterhin positiven Entwicklung dieser Aktie...