Dermapharm: Analysten sehen Potenzial von -10,86% zum Kursziel von 51,00 €

Die Dermapharm-Aktie konnte gestern am Finanzmarkt einen positiven Trend mit einem Plus von +1,75% verzeichnen. Insgesamt ergab sich in den vergangenen fünf Handelstagen eine Wochenbilanz von +0,22%. Das Marktgeschehen scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht das mittelfristige Kursziel bei Dermapharm aktuell bei 51,00 €. Sollte diese Prognose eintreffen, könnte es Investoren ein Kursrisiko in Höhe von -10,86% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und so positionieren sich 2 Experten sogar als starke Kaufempfehlung für die Aktie.

Insgesamt bewerten 5 weitere Analysten die Aktie als kaufenswert und nur einer gibt ein “halten”-Rating ab. Der Anteil an Analysten mit optimistischer Einschätzung liegt damit insgesamt bei 88,89%. Das bewährte Trend-Indikator...