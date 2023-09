Dermapharm: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 57,63 EUR

Die Aktie von Dermapharm hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und schloss gestern mit einem Minus von 0,23%. Dennoch sind sich die Bankanalysten einig: Das wahre Kursziel der Dermapharm-Aktie liegt bei 57,63 EUR – was eine Steigerung um +33,96% vom aktuellen Preisniveau bedeuten würde.

• Der aktuelle Kurs der Dermapharm-Aktie liegt bei 42,98 EUR

• Guru-Rating erhöht auf 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

• Laut Analysten haben Anleger mittelfristig ein Potenzial von +33,96%

Die Meinungen über das Potential des Unternehmens gehen jedoch auseinander. Während zwei Experten die Aktie als „starken Kauf“ bewerten und weitere fünf sie zum Kauf empfehlen (Rating “Kauf”), halten sich zwei weitere zurück und sprechen lediglich eine neutrale Empfehlung aus (Rating “halten”).

Insgesamt betrachtet ist aber immer noch der...