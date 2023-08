Dermapharm: Analysten sehen Kurspotenzial

Die Aktie von Dermapharm hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und liegt aktuell bei -1,26%. Gestern gab es eine weitere negative Entwicklung mit einem Rückgang von -0,66%. Die Stimmung am Markt ist eher pessimistisch.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel für Dermapharm beträgt 57,63 EUR. Somit ergibt sich ein mögliches Kurspotenzial von +36,69% für Investoren. Von insgesamt neun Analysten bewerten zwei die Aktie als starken Kauf und fünf als Kauf. Zwei Experten empfehlen das Halten der Aktie.

Das Guru-Rating wurde auf 4,00 angehoben und bestätigt damit die positiven Aussichten für Dermapharm.