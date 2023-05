Dermapharm: Analysten sehen Kurspotential von +16,17% - Kursziel bei 51,00 €

Die Dermapharm-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 51,00 € und bietet den Investoren ein Potenzial von +16,17%.

• Dermapharm: Am 10.05.2023 mit -0,05%

• Das Kursziel von Dermapharm liegt bei 51,00 €

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,05%, was zu einem Wochenverlust von insgesamt -0,23% führte. Trotzdem herrscht am Markt eine neutrale Stimmung.

Während zwei Analysten die Dermapharm-Aktie als starken Kauf empfehlen und zwei weitere sie als kaufenswert einstufen jedoch nicht euphorisch sind , bewerten ein Experte diese neutral mit “halten”. Kein einziger Analyst sieht das Papier aktuell zum Verkauf geeignet.

Das positive Bild des Unternehmens wird durch das unveränderte Guru-Rating...