Dermapharm: Analysten sehen +18,48% Kurspotenzial - Kursziel bei 57,63 EUR

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Dermapharm am Finanzmarkt um +1,71% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Plus von +3,75% verzeichnet werden. Die Stimmung der Bankanalysten ist eindeutig positiv.

Das mittelfristige Kursziel für die Dermapharm-Aktie beträgt derzeit 57,63 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, ergibt sich aktuell ein Potenzial für Investoren in Höhe von +18,48%. Allerdings sind nicht alle Experten davon überzeugt und es gibt auch neutrale Einschätzungen.

Aktuell beurteilen zwei Analysten die Aktie als stark kaufenswert und fünf weitere als kaufenswert. Zwei Experten empfehlen eine Halteposition einzunehmen. Das Guru-Rating hat sich auf einem konstant guten Niveau eingependelt und liegt nun bei 4,00.