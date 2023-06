Dermapharm: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von 13,41% - Kursziel bei 53,55 EUR

Die Aktie des Arzneimittelherstellers Dermapharm verzeichnete am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +1,50%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Plus von +1,37%. Die Bankanalysten sehen das aktuelle Kursniveau als nicht angemessen an und gehen im Durchschnitt davon aus, dass die Aktie mittelfristig ein Potenzial von +13,41% aufweist. Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei bei 53,55 EUR.

• Am 14.06.2023 erzielte die Aktie einen Gewinn von +1,50%

• Das mittelfristige Kurspotenzial beträgt +13.41%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,00 bestehen

Während zwei Analysten die Dermapharm-Aktie als starkes Kaufsignal bewerten und weitere fünf Experten sie als kaufenswert einstufen (insgesamt also optimistisch sind), empfehlen zwei weitere Experten aktuell eine neutrale Haltung...