Dermapharm: Analyse und Prognose - Kursziel von 53,55 EUR erwartet

Die Aktie von Dermapharm hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und gestern eine Kursentwicklung von -1,71% hingelegt. Die Stimmung am Finanzmarkt ist somit derzeit eher pessimistisch. Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 53,55 EUR für die Dermapharm-Aktie. Dies würde einem potenziellen Anstieg um +19,58% entsprechen.

• Am 21.06.2023 fiel der Kurs um -1,71%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 53,55 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Von insgesamt neun Analysten bezeichnen zwei die Aktie als starken Kauf und weitere fünf bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Zwei Experten empfehlen das Halten der Aktie.

Es bleibt abzuwarten ob sich das positive Potenzial auch wirklich...