Dermapharm: Aktie unverdient unterbewertet - Kursziel bei 53,55 EUR

Die Dermapharm-Aktie ist laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel der Aktie liegt um +16,16% über dem aktuellen Preis.

• Dermapharm: Verlust von -1,03% am 09.06.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 53,55 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,00

Am gestrigen Tag verlor die Dermapharm-Aktie an Wert und fiel um -1,03%. Innerhalb einer Woche betrug das Minus sogar -2,99%, was auf eine eher pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Obwohl einige Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet hatten, ist die Stimmung im Allgemeinen eindeutig positiv für den Wert.

Laut Bankanalysten hat die Dermapharm-Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 53,55 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft bedeutet dies ein Potenzial von +16,16% für Investoren. Nach dem jüngsten Abwärtstrend teilen jedoch nicht alle Experten diese...