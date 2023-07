Dermapharm: Aktie unterbewertet - Kursziel 57,63 EUR

Die Dermapharm-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,63 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +36,18% zum aktuellen Kurs.

• Am 17.07.2023 fiel die Dermapharm-Aktie um -0,61%

• Das Guru-Rating für Dermapharm bleibt mit 4,00 konstant

• Zwei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie einen Rückgang von insgesamt -2,49%. Gestern sank sie um weitere -0,61%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Trotzdem halten Experten das Potenzial der Aktie für vielversprechend. Insgesamt zwei Analysten raten zum starken Kauf und fünf zu einem allgemeinen Kauf. Lediglich zwei Experten sehen keine klare Empfehlung und bewerten die Aktie als “halten”. Somit sind immer noch +77,78% der Analysten optimistisch...