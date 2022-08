Dermapharm Aktie schwach trotz starken Geschäftergebnissen – BioNTech zuverlässiger Partner und Kunde

Dermapharm Aktie ist entfernt von den „BioNTech-Hype-Hochs“ – aber operativ liegt man auf gutem Kurs. Und nachdem bereits sowohl der Konzern-Umsatz als auch das bereinigte Konzern-EBITDA im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 neue Höchstmarken erzielt hatten, mit starken Impulsen durch die Impfstoffproduktion mit BioNTech SE, ging es im ersten Halbjahr weiter aufwärts. Scheitn aber eher zu „Sell on good news“ zu führen. Was soll’s auf Dauer zählt, was unten rauskommt – mittel- und langfristig. Dazu kam Anfang August die für Dermapharm-Grössenverhältnisse „Mega“- Übernahme der Arkopharma in Frankreich. Die, wenn sie verdaut ist, zum Wachstum einiges beitragen könnte – Crossselling, Synergien und aus sich selbst heraus.

Dermapharm Aktie – Halbjahresergebnis in kurz: Umsatz plus 10%, EBITDA plus 9%, Integration der Cannabis-Beteiligung kommt in Fahrt.

Dermapharm’s Umsatz erreichte 471 Mio EUR (Vorjahreszeitraum: 428 Mio). Das bereinigte EBITDA konnte trotz stark gestiegener Kosten zugleich auf 149 Mio EUR erhöht werden (Vorjahreszeitraum: 137 Mio) – bereinigte EBITDA-Marge sank im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,4 Prozentpunkte auf 31,6 %. Das unbereinigte EBITDA belief sich auf 143 Mio EUR(Vorjahreszeitraum: 135 Mio), die unbereinigte EBITDA-Marge lag bei 30,3 % (Vorjahreszeitraum: 31,5 %).

Dr. Hans-Georg Feldmeier, CEO der Dermapharm Holding SE, zu den Halbjahreszahlen: „Die Folgen des Angriffs-Kriegs Russlands auf die Ukraine sind inzwischen auch für die produzierende Industrie deutlich zu spüren. Durch unsere Flexibilität und unser Ideenreichtum können wir diese Effekte größtenteils kompensieren. Hierbei hilft uns natürlich unser breit aufgestelltes Produktportfolio, um gewisse Schwankungen innerhalb der Produktgruppen auszugleichen. Deshalb ist es uns gelungen, die zum Teil signifikanten Kosteneinflüsse, den zunehmenden Inflationsdruck sowie die Anspannungen in den Lieferketten vorausschauend und umsichtig zu managen.“

Im Q1 wirkten die allgemeinen Kostensteigerungen noch weniger auf die EBITDA-Entwicklung ein, aber insgesamt „zufriedenstellendes“ Ergbenis

Aus den 17,9% EBITDA-Plus im Q1 wurde ein Plus von immerhin noch 9,1 % auf Halbjahressicht bei „gleichmässig“ steigenden Umsätzen im ersten Halbjahr um rund 10%. Könnte schlimmer aussehen. Und im Herbst könnten die von BioNTech erwarteten wieder höheren Abrufmengen des Covid-19 Impfstoffs auch bei Dermapharm zu zufriedenen Gesichtern führen. Derzeit legt man sich zumindest insoweit fest, das man die Prognose für 2022 bestätigt – erscheint beim EBITDA etwas konservativ. Aber besser, als später zurückrudern zu müssen.

Porgnose – bestätigt

Die positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 bilde die Basis für den weiteren Geschäftsverlauf in 2022. Der Vorstand rechnet weiterhin mit einem Wachstum des Konzernumsatzes in Höhe von 10 % bis 13 % sowie des bereinigten Konzern-EBITDAs in Höhe von 3 % bis 7 % und bestätigt somit die Prognose vom April 2022. Und neben der Legaliesierungswette auf Cannabis – der neuerworbenen C³-Gruppe – laufen auch die angestammten Geschäftsfelder rund. Insbesodnere das im Q1 rückläufige Reimportgeschäft scheint sich wieder „etwas zu berappeln“:

Wachstumstreiber im Segment „Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte“…

… waren vor allem Präparate wie zum Beispiel Keltican®, Tromcardin®, Myditin®, Myopridin®, Solacutan® und Ampho-Moronal® sowie das China-Oel® von Hübner Naturarzneimittel. Einen wichtigen Ergebnisbeitrag lieferte auch die Impfstoffproduktion in Kooperation mit BioNTech SE.

Im Segment „Pflanzliche Extrakte“ zeichnete sich weiterhin eine Erholung der globalen Nachfrage nach pflanzlichen Extrakten ab. Das Wachstum in diesem Segment ist im Wesentlichen durch die Erlöse von AB Cernelle und der C³-Gruppe getrieben.

Das Segment „Parallelimportgeschäft“ konnte den Negativtrend der vergangenen Monate stoppen und weist wieder ein deutliches Wachstum auf. Im zweiten Quartal 2022 machte sich hierbei auch das neu bezogene Firmengebäude der axicorp bemerkbar, was aufgrund von Kostenreduktionen zu einer leichten Margenverbesserung führte.

Und dazu kommt die Arkopharma im Laufe des Jahres:

Arkopharma – Marktführer für natürliche OTC-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich kommt in Dermapharm-Konzern

Arkopharma vertreibt ihre Produkte sowohl über direkte Vertriebsstandorte als auch über Partnernetzwerke in mehr als 30 Ländern. Analog zur Dermapharm verfügt Arkopharma über ein integriertes Geschäftsmodell mit einer tiefen eigenen Wertschöpfungskette von Einkauf und Produktion bis hin zu Vertrieb und Vermarktung. Durch die Akquisition des Marktführers in Frankreich plant Dermapharm gleichzeitig ihre Marktpräsenz in Spanien und Italien zu stärken und sich außerdem Zugang zu Märkten wie Portugal, Belgien und den Niederlanden zu verschaffen.

Crossselling mit „zukünftigen Schwestern“ soll Konzern insgesamt stärken

Die bereits etablierten internationalen Vertriebsstrukturen der Arkopharma sollen Dermapharm zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten im Ausland bieten. Zusätzlich ergeben sich im Zusammenspiel mit den Tochtergesellschaften Euromed und C³ Cannabis Compound Company sowie Anton Hübner und Hübner Naturarzneimittel weitere Synergien und Cross-Selling-Effekte innerhalb der Dermapharm-Gruppe.

„Arkopharma stellt eine ideale Ergänzung unseres Dermapharm Portfolios dar und bereichert uns insbesondere mit einer exzellenten Expertise in den Bereichen der pflanzlichen Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel. Durch die geplante Übernahme stärken wir zudem unsere internationale Präsenz in West-Europa und erschließen uns erstmals den Zugang zum französischen Markt“, kommentiert Dr. Hans-Georg Feldmeier, CEO der Dermapharm Holding SE, die Transaktion.

Dermapharm scheint den „Geldregen“ aus der BioNTech-Kooperation sinnvoll zu nutzen und sich in „ergänzenden“ Geschäftsfeldern eine Basis für weiteres wachstum zu schaffen. Während die C³-Gruppe einen neuen Produkt-Teilmarkt erschliesst, wird mit der Arkopharma ein weisser Fleck auf der Europakarte geschlossen – scheint durchdacht. Eien Dermapharm Aktie sollte man zumindest beobachten.