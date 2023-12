Dermapharm Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Dermapharm eingestellt waren. Es gab an vier Tagen hauptsächlich positive Themen, ohne negative Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Dermapharm daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dermapharm-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 45, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie für den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Dermapharm-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -1,1 Prozent erzielt, was 1,85 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich zu "Arzneimittel" liegt die Rendite jedoch 5,15 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Dermapharm liegt mit 2,74 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,36 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.