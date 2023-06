Dermapharm: Aktie ist laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 53,55 EUR

Die aktuelle Bewertung der Dermapharm-Aktien sei nicht gerechtfertigt, so die Meinung von Experten. Das wahre Potenzial des Unternehmens liegt etwa +12,69% über dem aktuellen Kurs.

• Am 06.06.2023 erhielt Dermapharm einen Zuwachs von 0,00%

• Das Kursziel für das Unternehmen beträgt 53,55 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,00

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Dermapharm an der Börse eine Stagnation (+0,00%). Damit summiert sich die Gesamtbilanz der letzten fünf Handelstage auf ein Plus von +1,37%. Derzeit scheint der Markt relativ optimistisch zu sein.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung vielleicht nicht vorhergesehen haben mögen – ihre Einschätzung bezüglich des Unternehmenspotenzials ist jedoch klar:

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Dermapharms Aktien beträgt momentan 53,55 EUR. Sollten sie...