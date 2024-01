Dermapharm Aktie: Das gab es noch nie!

Dermapharm schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Mit 2,6 % liegt die Dividendenrendite 1,01 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,61 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dermapharm aktuell bei 22,88 liegt. Damit liegt das KGV um 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 100 für die Arzneimittelbranche. Infolgedessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dermapharm derzeit bei 42,5 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 39,24 EUR aufweist. Dies führt zu einer Distanz von -7,67 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 40,49 EUR, was zu einem Abstand von -3,09 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger, die in den sozialen Medien diskutiert wird, zeigt ein überwiegend positives Bild. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer in der Regel positiv eingestellt gegenüber Dermapharm, ohne negative Diskussionen. Lediglich an zwei Tagen herrschte eine eher neutrale Stimmung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Dermapharm daher eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.