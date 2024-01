Dermapharm Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der Relative Strength-Index (RSI) der Dermapharm liegt aktuell bei 53,11, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung von "Neutral" für den RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat weder signifikant höher noch niedriger als üblich. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Dermapharm-Aktie.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hat die Dermapharm in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +12,13 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite der Dermapharm um 11,61 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Dermapharm in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet wurde. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung des Relative Strength-Index und der Diskussionsintensität, während die Aktie in den Branchenvergleichen eine gute Performance zeigt.