Dermapharm Aktie: Was war das denn?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Dermapharm wird als positiv bewertet, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen geteilt wurden. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen vor allem die positiven Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Dermapharm als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 21,77 und führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage bei 41,31 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dermapharm einen Wert von 23 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel", die im Durchschnitt ein KGV von 97 haben, wird Dermapharm als unterbewertet angesehen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen beobachtet wurde. Insgesamt erhält Dermapharm daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.