Dermapharm-Aktie: Wachstumsstrategie und Internationalisierung ausgebaut!

Die Dermapharm Holding SE, ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln, hat heute über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Dermapharm AG ein verbindliches Angebot zum Erwerb von 100 % der Anteile an der Apharma TopCo SAS, der Holdinggesellschaft der Arkopharma Gruppe, Marktführer für natürliche OTC-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, abgegeben. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Phytotherapie ist Arkopharma auf pflanzliche Medizinprodukte und… Hier weiterlesen