Dermapharm Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die technische Analyse von Dermapharm zeigt, dass der Aktienkurs derzeit bei 40,52 EUR liegt, was +5,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies deutet auf eine kurzfristig positive Entwicklung hin. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -3,55 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor hat Dermapharm im letzten Jahr eine Rendite von -1,1 Prozent erzielt, was 16,55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -18,67 Prozent, und Dermapharm liegt aktuell 17,56 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Dermapharm liegt bei 34,87, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen misst, beläuft sich auf 41,12, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.