Dermapharm Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Dermapharm-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 42,39 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 40,3 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,93 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 39,86 EUR weist mit einem letzten Schlusskurs von 40,3 EUR eine geringe Abweichung von +1,1 Prozent auf. Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Dermapharm-Aktie derzeit mit einem Wert von 78,99 überkauft, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Dermapharm ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,53 auf, was 76 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (97,82). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.