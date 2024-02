Dermapharm Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Investoren: Die Stimmung der Investoren basiert auf Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen über Dermapharm. An 11 Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Sentiment und Buzz: Über einen längeren Zeitraum betrachtet, kann die Anzahl der Diskussionsbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung bei Dermapharm beobachtet und ausgewertet werden. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Es zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Dermapharm in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,08 ist die Aktie von Dermapharm auf Basis der aktuellen Notierungen 81 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche (115,65). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Wir betrachten nun Dermapharm anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 45,66 Punkten, was bedeutet, dass die Dermapharm-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Dermapharm weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 55,68), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Somit erhält Dermapharm eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.