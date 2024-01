Dermapharm Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Pharmakonzern Dermapharm wird von Analysten neutral bewertet, was die Dividendenpolitik betrifft. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -0,92 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Arzneimittel".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Dermapharm. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment hingegen ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu Dermapharm veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf die positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "gut" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Dermapharm-Aktie eine neutrale Bewertung in Bezug auf die 200-Tage-Linie, da der Aktienkurs einen Abstand von +0,09 Prozent aufgebaut hat. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt jedoch +6,94 Prozent, was als "gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.