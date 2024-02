Dermapharm Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von Dermapharm hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Gesundheitspflege eine Überperformance von 16,37 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -12,17 Prozent, wobei Dermapharm aktuell 16,28 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Dermapharm ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Dermapharm liegt bei 64,14, was auf eine neutrale Situation hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Dermapharm auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 42,39 EUR, während der Kurs der Aktie bei 38,42 EUR um -9,37 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der letzten 50 Tage ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von -5,44 Prozent, was zu der Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Aktie von Dermapharm, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden müssen.