Dermapharm Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Dermapharm wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 42,19 EUR, während der Aktienkurs bei 39,12 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,28 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 40,49 EUR zeigt eine Abweichung von -3,38 Prozent, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Dermapharm eine Rendite von 4,11 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,41 Prozent verzeichnet, liegt die Dermapharm mit 17,52 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Dermapharm liegt bei 22,08, was unter dem Branchendurchschnitt (81 Prozent) liegt. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 115,42 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Dermapharm. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Dermapharm bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.