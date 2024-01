Dermapharm Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von Dermapharm verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,8 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche durchschnittlich um -11,26 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Dermapharm im Branchenvergleich eine Outperformance von +14,07 Prozent erzielt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -11,3 Prozent im letzten Jahr, und Dermapharm liegt 14,1 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Dermapharm ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Dermapharm in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer Einschätzung von "Neutral" in Bezug auf diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird Dermapharm daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dermapharm liegt bei 22,88, was unter dem Branchendurchschnitt von 100,22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel Dermapharm. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt dazu, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Dermapharm bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.