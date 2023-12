Dermapharm Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse der Dermapharm-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 41,9 EUR mit -0,8 Prozent Abstand vom GD200 (42,24 EUR) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 39,4 EUR auf, was bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,35 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Dermapharm-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Dermapharm.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dermapharm liegt bei 38,19 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,8 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Dermapharm im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von 12,77 Prozent erzielt hat, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,01 Prozent aufweist, schneidet Dermapharm mit 22,78 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.