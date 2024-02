Dermapharm Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Mit einer Dividendenrendite von 2,6 Prozent liegt Dermapharm 0,82 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Arzneimittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse erhält die Dermapharm derzeit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes verläuft bei 42,39 EUR, während der Kurs der Aktie bei 38,42 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,37 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 40,63 EUR, was wiederum einer Abweichung von -5,44 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Dermapharm liegt bei 64,14, was als neutrale Situation eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Dermapharm mit einem Wert von 22,08 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Arzneimittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 100,2, womit sich ein Abstand von 78 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.