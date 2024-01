Dermapharm Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Der Aktienkurs von Dermapharm hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -11,43 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +14,23 Prozent für Dermapharm bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor hat Dermapharm eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, die um 14,14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Deshalb wird die Leistung des Unternehmens in beiden Bereichen mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmung bezüglich Dermapharm hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Dermapharm eine negative Differenz von -1,02 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment für Dermapharm ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".