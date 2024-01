Dermapharm Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten zwei Wochen wurde Dermapharm von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Dermapharm angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, eine übliche Aktivität im Netz. Daher erhält Dermapharm für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Dermapharm.

Aus charttechnischer Sicht beträgt der aktuelle Kurs der Dermapharm 42,36 EUR, was eine Entfernung von +0,09 Prozent vom GD200 (42,32 EUR) bedeutet. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 39,61 EUR auf. Dies bedeutet ein "Gut"-Signal, da der Abstand +6,94 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Dermapharm-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dermapharm auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,74 % aus, was 0,91 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,65 %. Dies führt zur Einstufung "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.