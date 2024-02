Dermapharm Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Dermapharm ist derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel der Aktie liegt um satte +45,97% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Entwicklung von Dermapharm

Am 31.01.2024 verzeichnete Dermapharm einen beeindruckenden Anstieg um +3,62%. Dies fügt sich in die positive Entwicklung der vergangenen fünf Handelstage, was einer Gesamtsteigerung von +3,40% entspricht. Der Markt scheint derzeit also relativ optimistisch gestimmt zu sein.

Analysten-Einschätzungen

Die aktuellen Einschätzungen der Bankanalysten deuten darauf hin, dass das Kursziel von Dermapharm bei 57,63 EUR liegt. Dies würde bedeuten, dass Investoren ein Potenzial von fast 46% haben, wenn die Analysten Recht behalten. Trotz des positiven Trends sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Bewertung durch Analysten

Derzeit sprechen sich 2 Analysten klar für einen starken Kauf der Aktie aus, während 6 weitere Analysten die Aktie als “Kauf” bewerten, jedoch ohne Euphorie. Ein Experte hält eine neutrale Position und vergibt die Bewertung “halten”.

Guru-Rating

Das “Guru-Rating” von Dermapharm bleibt konstant bei 4,11, was eine positive Einschätzung der langfristigen Entwicklung des Unternehmens signalisiert.

Insgesamt zeigen sich also 88,89% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Zukunftsaussichten von Dermapharm.

Die aktuelle positive Einschätzung der Experten in Verbindung mit dem stabilen “Guru-Rating” unterstreicht das Potenzial, das in der Aktie von Dermapharm gesehen wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Dermapharm-Analyse von 01.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Dermapharm jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Dermapharm Aktie

Dermapharm: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...