Dermapharm Aktie: Anleger können gespannt sein!

Die Dermapharm-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und sie prognostizieren ein Kurspotenzial von +43,93%. Am 17.01.2024 verzeichnete Dermapharm einen Kursrückgang um -0,99%, was zu einer Gesamtentwicklung von -0,30% in den letzten fünf Handelstagen führte.

Das aktuelle Kursziel für Dermapharm liegt bei 57,63 EUR, was einem erheblichen Anstieg vom aktuellen Kurs entspricht. Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie mittelfristig ein großes Kurspotenzial bietet. Von den insgesamt 9 Analysten empfehlen 8 die Aktie entweder als Kauf oder zum Halten, was einem positiven Anteil von +88,89% entspricht.

Der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positive Einschätzung und bleibt unverändert bei 4,11. Dies deutet darauf hin, dass die Dermapharm-Aktie nach wie vor als vielversprechend und kaufenswert angesehen wird.

Insgesamt zeigen die Analysen und Prognosen der Experten, dass die Dermapharm-Aktie ein erhebliches Kurspotenzial bietet und von den meisten Analysten als attraktive Investition angesehen wird.

