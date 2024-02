Dermapharm Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Aktie von Dermapharm wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +55,67% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Kursentwicklung und Expertenmeinungen

Am 20.02.2024 verzeichnete die Dermapharm-Aktie am Finanzmarkt einen Rückgang von -2,27%. Dies fügt sich in eine negative Kursentwicklung der vergangenen fünf Handelstage ein, die einen Gesamtrückgang von -3,64% ausmacht. Diese Entwicklung deutet auf eine momentane Pessimismus am Markt hin.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels der Dermapharm-Aktie liegt bei 57,63 EUR, was ein Potenzial von +55,67% darstellt. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt, da einige die jüngste Kursentwicklung als schwach einschätzen.

Analystenbewertungen und Guru-Rating

Derzeit empfehlen 2 Analysten die Aktie von Dermapharm als starken Kauf, während 6 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch ohne Euphorie. Eine neutrale Bewertung von “halten” wurde von einem Experten abgegeben.

Insgesamt sind also +88,89% der Analysten zumindest noch optimistisch gestimmt, was auf ein erhebliches Kurspotenzial hinweist. Zusätzlich dazu hat der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” eine Bewertung von 4,11 erhalten.

Die Meinungen der Analysten sind also gespalten, aber die Mehrheit sieht eine positive Entwicklung der Dermapharm-Aktie voraus, die ein erhebliches Kurspotenzial bieten könnte.

