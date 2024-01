Dermapharm Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Dermapharm liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 31,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder über- noch unterkauft ist. Entsprechend wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,28 an, dass Dermapharm weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Dermapharm mit einer Rendite von 12,77 Prozent weit über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Arzneimittel"-Branche von -7,47 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Dermapharm ebenfalls deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dermapharm einen Wert von 23 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Arzneimittel" (KGV von 97,62) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Dermapharm daher als unterbewertet eingestuft und erhält folglich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.