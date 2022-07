Dermago übernimmt Labormöbelausstattung der Life Science Inkubator GmbH in Bonn und baut eigenes analytisches Labor auf

Strausberg (ots) -Das Pharmaunternehmen DERMAGO GmbH mit Sitz in Strausberg, Brandenburg, hat im Juni 2022 rund 300 qm Labormöbelausstattung von der Life Science Inkubator GmbH, Bonn, erworben. Diese wurde aufgrund der Aufgabe der Inkubationsaktivitäten des LSI frei und soll in den neuen Laborräumlichkeiten der DERMAGO GmbH am Standort Strausberg wieder aufgebaut werden. Das Unternehmen rechnet mit einem Abschluss der Baumaßnahmen im 4. Quartal 2022.Mit dieser Investition in den Standort Strausberg will DERMAGO zukünftig die Analytik für die Arzneimittel ihrer Tochterunternehmen Aresus Pharma, Skin Care Pharma und Degode Pharma selbst durchführen und erwartet hier erhebliche Kosteneinsparungen. Zudem wird Dermago die analytischen Dienstleistungen auch externen Unternehmen anbieten.Der Aufbau der Infrastruktur sowie die weitere Produktentwicklung werden aus der im Juni 2022 über Companisto abgeschlossenen Kapitalmaßnahme des Unternehmens mitfinanziert.Über DERMAGODie DERMAGO GmbH ist eine Dienstleistungsgesellschaft, die darauf spezialisiert ist, einzigartige generische Versionen und Originalpräparate von verschreibungspflichtigen, erstattungsfähigen dermatologischen Arzneimitteln zu entwickeln und diese eigenständig durch den pharmazeutischen Zulassungsprozess zu bringen. Die Leistungen der DERMAGO GmbH umfassen zudem beratende Tätigkeiten, wissenschaftliche Beurteilungen, die Anfertigung von Gutachten sowie qualitative und quantitative Untersuchungen speziell bei dermatologischen Pharmazeutika. Die Entwicklung analytischer Methoden und Verfahren sowie Dienstleistungen zur Zulassung von Arzneimitteln gehören ebenso zum Leistungsspektrum.Über LSI Life Science InkubatorDie in Bonn ansässige Life Science Inkubator GmbH (LSI) hat in einer mehr als 10jährigen Erprobungsphase ein in Deutschland einzigartiges Inkubationskonzept für Gründungsinteressierte aufgebaut. Innovative Projekte aus den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie und Medizintechnik wurden in einem frühen Stadium evaluiert und gemeinsam mit der Projektgruppe bis zur Finanzierungs- und Marktreife entwickelt. Nach Abschluss der Instrumentenerprobung im Juni 2022 hat der Life Science Inkubator seine Inkubationsaktivitäten eingestellt. Die in den vergangenen Jahren aus der Inkubation heraus erfolgten Ausgründungen werden weiterhin von der Fondsgesellschaft des Inkubators, der LSI Pre-Seed-Fonds GmbH, betreut.Pressekontakt:DERMAGO GmbHKastanienallee 4615344 StrausbergEmail: info@dermago-group.comTelefon: 03341-589 90 40Original-Content von: Dermago Verwaltungs GmbH, übermittelt durch news aktuell