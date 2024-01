DermTech Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Dermtech-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 2,3 USD, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 1,42 USD, was einem Abstand von -38,26 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Niveau von 1,53 USD und einer Differenz von -7,19 Prozent schlecht ab. Insgesamt ist das Ergebnis der technischen Analyse also negativ.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Dermtech diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten zeigt sich ein eher schlechtes Bild. Die Aktie hat wenig Aktivität aufgewiesen, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 1 Analysten in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass die Dermtech-Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating erhält. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber auf Basis der abgegebenen Kursziele ergibt sich ein Durchschnitt von 6 USD, was einer potenziellen Steigerung um 322,54 Prozent entspricht. Die Empfehlung der Analysten lautet daher "Gut". Insgesamt erhält Dermtech somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.