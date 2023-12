DermTech Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Die Dermtech-Aktie hat in den letzten Tagen eine Analyse des gleitenden Durchschnittskurses (GD) durchlaufen. Der GD200 beläuft sich auf 2,4 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,88 USD liegt. Dies führt zu einem Abstand von -21,67 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 1,46 USD, was einem Abstand von +28,77 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Dermtech eingestellt waren. Es gab zwei positive und vier negative Tage, während an acht Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dermtech-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI von 18 im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 38,42 ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung nach der RSI-Analyse.

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen rund um Dermtech stark ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch gering, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes von "Gut" führt.