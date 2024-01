DermTech Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Dermtech betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 64,71 Punkte, was bedeutet, dass Dermtech momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Dermtech zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat positiv zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal eine "Gut"-Einschätzung für Dermtech abgegeben und keine "Schlecht"-Bewertung. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Dermtech, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 1,46 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 310,96 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 6 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an sieben Tagen vorherrschten, und negativer Kommunikation an drei Tagen. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung für Dermtech basierend auf dem RSI, der Kommunikation im Internet, den Analystenbewertungen und dem Anleger-Sentiment.