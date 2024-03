DermTech Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Dermtech-Aktienanalyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,86 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,679 USD lag, was einer Abweichung von -63,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,21 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-43,88 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Dermtech-Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. Es gab keine klare Richtung, weder positiv noch negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dermtech gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dermtech-Aktie weist einen Wert von 82 für die letzten 7 Tage auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (70,92) zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Dermtech-Aktie nach RSI.

Die Analysteneinschätzung für Dermtech zeigt, dass von den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 6 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Dermtech-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.