DermTech Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Dermtech-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Dermtech-Aktie beträgt 45,24, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 45,57, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators somit als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Dermtech-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Dermtech vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6 USD, was ein Aufwärtspotential von 287,1 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,55 USD bedeutet. Insgesamt erhält Dermtech somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dermtech-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,48 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,55 USD liegt, was eine Abweichung von -37,5 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,43 USD, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,39 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen über Dermtech in sozialen Medien signalisieren insgesamt eine negative Stimmung und Einschätzungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Äußerungen, und in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend darauf wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Dermtech bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

