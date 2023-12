DermTech Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmung für Dermtech hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie unsere Analyse zeigt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,46 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,41, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Dermtech-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Dermtech-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 282,17 Prozent steigen könnte. Die Empfehlung der Analysten ist daher "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Dermtech verläuft aktuell bei 2,42 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt jedoch mit 1,57 USD 35,12 Prozent unter dieser Linie. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,44 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".

