DermTech Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die DermTech-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 2,37 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 1,66 USD weicht daher um -29,96 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 1,48 USD, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+12,16 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die DermTech-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt DermTech insgesamt eine Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wird. Dies setzt sich aus einer "Gut"-Bewertung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinung zusammen. Die Kursprognose liegt bei 6 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 261,45 Prozent bedeutet, was als "Gut"-Empfehlung angesehen wird. Somit erhält DermTech insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der DermTech-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 33, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,45 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

Das Stimmungsbild für DermTech hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält DermTech daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.