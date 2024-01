Derichebourg Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Derichebourg basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion eher neutral, mit nur zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An den meisten Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, abhängig von der Intensität der Diskussionen in sozialen Medien. Für Derichebourg wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Derichebourg liegt bei 55,1, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 41,52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) für Derichebourg bei 4,98 EUR liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, da der Aktienkurs selbst bei 5,01 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von +0,6 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 4,75 EUR, was einer Differenz von +5,47 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse von "Gut" für die Derichebourg-Aktie.